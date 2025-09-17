Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 сентября

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 17 сентября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539,54 тенге, евро – 637,09 тенге, рубля – 6,52 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 537,6 тенге, продажи – 542,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 634,5 тенге, продажи – 642,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,40 тенге, продажи – 6,60 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 540,7 тенге, продажи – 543,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 638 тенге, продажи – 642 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,45 тенге, продажи – 6,57 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 539,3 тенге, продажи – 542,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 635 тенге, продажи – 640,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,43 тенге, продажи – 6,52. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

