Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 539,54 тенге, евро – 637,09 тенге, рубля – 6,52 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 537,6 тенге, продажи – 542,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 634,5 тенге, продажи – 642,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,40 тенге, продажи – 6,60 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 540,7 тенге, продажи – 543,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 638 тенге, продажи – 642 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,45 тенге, продажи – 6,57 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 539,3 тенге, продажи – 542,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 635 тенге, продажи – 640,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,43 тенге, продажи – 6,52.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.