В Казахстане хотят разработать новую методику по ипотечным кредитам

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в Мажилисе 5 ноября 2025 года рассказала о планах пересмотреть методику ипотечного кредитования, передает корреспондент Zakon.kz.

Мадина Абылкасымова напомнила, что в 2024 году все ставки по потребительским кредитам были снижены с 56 до 46%, по ипотечным кредитам – с 30 до 25% и по беззалоговым кредитам – до 45%.

"В этом году ставки по ипотечным кредитам мы снизили еще до 20%, однако в октябре Нацбанк увеличил базовую ставку до 18%, поэтому большинство банков приостановили процесс выдачи ипотечных кредитов. Данную норму до 1 июля 2026 года мы продлили – по снижению ставки до 20%, до этого времени мы разработаем с Нацбанком новую методику, которая будет связана с первоначальной ставкой. Будет утверждена ставка", – добавила глава АРРФР.

По потребительским кредитам предлагается проведение аналогичных работ.

"На рынке средняя ставка составляет 35-36%. И мы полагаем, что до этого уровня новая методика будет разработана, и за счет конкуренции должно быть снижение", – предположила Мадина Абылкасымова.

4 ноября 2025 года сообщалось, что банковский сектор РК, представленный 23 банками (15 из которых с иностранным участием), демонстрирует стабильный рост на фоне усиливающегося кредитного спроса. Кредитный портфель вырос на 14,6% с начала года, до 38,7 трлн тенге.