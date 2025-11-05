#Народный юрист
Финансы

В Казахстане хотят разработать новую методику по ипотечным кредитам

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 11:35 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в Мажилисе 5 ноября 2025 года рассказала о планах пересмотреть методику ипотечного кредитования, передает корреспондент Zakon.kz.

Мадина Абылкасымова напомнила, что в 2024 году все ставки по потребительским кредитам были снижены с 56 до 46%, по ипотечным кредитам – с 30 до 25% и по беззалоговым кредитам – до 45%.

"В этом году ставки по ипотечным кредитам мы снизили еще до 20%, однако в октябре Нацбанк увеличил базовую ставку до 18%, поэтому большинство банков приостановили процесс выдачи ипотечных кредитов. Данную норму до 1 июля 2026 года мы продлили – по снижению ставки до 20%, до этого времени мы разработаем с Нацбанком новую методику, которая будет связана с первоначальной ставкой. Будет утверждена ставка", – добавила глава АРРФР.

По потребительским кредитам предлагается проведение аналогичных работ.

"На рынке средняя ставка составляет 35-36%. И мы полагаем, что до этого уровня новая методика будет разработана, и за счет конкуренции должно быть снижение", – предположила Мадина Абылкасымова.

4 ноября 2025 года сообщалось, что банковский сектор РК, представленный 23 банками (15 из которых с иностранным участием), демонстрирует стабильный рост на фоне усиливающегося кредитного спроса. Кредитный портфель вырос на 14,6% с начала года, до 38,7 трлн тенге.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
