Два вида лицензии будет у банков в Казахстане

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова 15 сентября 2025 года на рассмотрении законопроекта о банковской деятельности рассказала о двух видах лицензии для банков, которые планируется ввести в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Она сообщила, что в ряде стран – в частности, в России, Литве, Сингапуре и США – предусмотрена отдельная базовая лицензия для небольших банков.

"В Европейском союзе, Великобритании, Швеции и Японии предусмотрены пропорциональные требования в рамках единой лицензии. Учитывая этот опыт, в проекте "Законы о банках" предлагается ввести два вида банковской лицензии – базовая и универсальная", – сказала Абылкасымова.

По ее словам, базовая лицензия будет отличаться от универсальной по объему разрешенных операций и уровню регуляторных требований. Для базовой банковской лицензии устанавливаются ограничения по максимальному размеру активов и минимальному размеру собственного капитала. При этом конкретные пороговые значения будут определяться подзаконными актами.

"На текущем этапе планируется ограничение размера активов до 500 млрд тенге и минимального размера капитала не менее 10 млрд тенге. Банкам с базовой лицензией будет запрещено кредитовать нерезидентов и аффилированных лиц. Это позволит обеспечить устойчивость небольших банков. В части пруденциальных нормативов и надзорных требований по ряду показателей будут установлены пониженные пруденциальные нормативы", – добавила спикер.

