"Исламские окна": новые полномочия получат универсальные банки в Казахстане

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова 15 сентября 2025 года на рассмотрении законопроекта о банковской деятельности в Мажилисе сообщила об изменениях в сфере исламской банковской деятельности, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что сегодня осуществление исламской банковской деятельности в Казахстане допускается исключительно через создание отдельного исламского банка.

"В настоящее время в Казахстане работают два исламских банка – иностранный банк "Коммерческий банк Абу-Даби" и казахстанский банк "Заман Банк". Их совокупная доля в активах и кредитном портфеле банковской системы составляет менее 0,5%. Законопроектом предусматривается предоставление универсальным банкам права осуществлять исламские банковские операции в формате "исламских окон" в рамках имеющейся лицензии", – сообщила Абылкасымова.

Для этого предлагается использовать модель "исламских окон", которая широко применяется в ОАЭ, Малайзии, Пакистане, Бахрейне, Катаре и Индонезии.

По ее словам, модель "исламских окон" позволяет банкам создавать внутри своей структуры специализированные подразделения, предлагающие исламские продукты без необходимости создания отдельного банка.

"Учитывая специфику исламских финансов, предусмотрено организационное обособление исламской деятельности, раздельный учет и управление активами и обязательствами, выделение отдельного персонала, а также обязательное наличие совета по соответствию шариату, который утверждает финансовые продукты и проводит аудит", – добавила Абылкасымова.

Ранее мы писали, что у банков в Казахстане будет два вида лицензии – базовая и универсальная.