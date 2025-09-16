Узбекистан обошел все страны по темпам роста бизнеса в Казахстане

Казахстан продолжает оставаться привлекательной страной для иностранного капитала. За год количество юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных компаний с иностранной формой собственности увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Общее число иностранных и совместных предприятий в Казахстане, по данным БНС АСПиР РК, превысило отметку в 74 тысячи, что является значительным скачком по сравнению с 59 351 предприятиями, действовавшими в октябре 2024 года.

Новая карта инвесторов

Географическая близость и экономические связи остаются ключевыми факторами для иностранных инвесторов. Топ стран по количеству зарегистрированных и действующих юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных компаний выглядит следующим образом:

Россия: 23 105 зарегистрированных и 17 496 действующих.

Узбекистан: 7 190 (5 473).

Китай: 6 790 (4 950).

Турция: 5 236 (3 344).

Кыргызстан: 3 110 (1 943.

Азербайджан: 1 612 (1 172).

Украина: 1 298 (895).

Германия: 964 (736).

Беларусь: 914 (731).

Отдельно стоит отметить, что сегмент совместных предприятий показал минимальное снижение на 0,02%. Тем не менее страны-лидеры по числу таких компаний – Казахстан, Россия, Китай и Турция – по-прежнему демонстрируют высокий уровень сотрудничества.

Куда идут инвестиции?

Структура иностранных и совместных компаний по видам экономической деятельности остается стабильной и, скажем так, "не инновационной". Большинство инвестиций сосредоточено в секторах, ориентированных на потребительский рынок и инфраструктуру.

"Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов" – 35,5%.

"Предоставление прочих видов услуг" – 14,8%.

"Строительство" – 9%.

Сравнение 2024 и 2025 годов

Анализ динамики с октября 2024 года позволяет увидеть важные тенденции.

Во-первых, общий рост продолжается, но его темпы стали менее взрывными. Если с ноября 2022 по ноябрь 2024 года число иностранных предприятий росло стремительно, то за последние месяцы 2025 года наблюдается более умеренная динамика.

Во-вторых, структура инвестиционных потоков меняется. В то время как количество зарегистрированных российских и турецких компаний показало небольшое снижение (российских с 23 533 до 23 105, турецких с 5 444 до 5 236), число китайских предприятий, напротив, заметно выросло с 5 217 до 6 790. Это говорит о том, что хотя Россия и Турция остаются лидерами по общему числу компаний, Китай стремительно наращивает свое присутствие на рынке.

Наиболее впечатляющую динамику продемонстрировал Узбекистан, который стал самым быстрорастущим инвестором в Казахстане. Число зарегистрированных узбекских компаний выросло с 4 595 в мае 2024 года до 7 190 в сентябре 2025 года, что составляет прирост более чем на 56%. Это подчеркивает растущую экономическую интеграцию внутри региона Центральной Азии.

Наконец, стабильность в отраслевом распределении свидетельствует о том, что иностранные инвесторы продолжают фокусироваться на уже освоенных секторах. Этот факт ставит перед Казахстаном задачу по диверсификации экономики и привлечению инвестиций в высокотехнологичные и инновационные отрасли.

