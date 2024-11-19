Россия, Китай, Узбекистан: в Казахстане усиливается присутствие иностранных компаний

Количество иностранных и совместных юридических лиц в Казахстане стремительно увеличивается. Если еще три года назад – в ноябре 2022 года – таких предприятий насчитывалось всего 45 827, то сегодня их уже 59 351, сообщает Zakon.kz.

Большая часть таких компаний – юридические лица или филиалы с иностранной формой собственности.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, львиную долю в списке иностранных предприятий занимают российские компании, за три года их количество выросло с 17 138 до 23 533 (18 978 – действующие).

Фото: stat.gov.kz

На втором месте – компании из Турции. За три года их количество выросло с 5 026 до 5 444 (3 605 – действующие). Замыкают тройку лидеров компании из Китая – в 2022 году их было 2 786, а сегодня стало 5 217 (3 829 – действующие).

В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля зарегистрированных юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с иностранной и совместной формой собственности приходится на отрасли "Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов" – 36,3%, "Предоставление прочих видов услуг" – 13%, "Строительство" – 9,3%.

Судя по данным статистики, иностранные компании вносят большой вклад в положительную динамику на рынке труда. Особенно это заметно в капиталоемких отраслях, например, в строительстве, где больше 20% работ выполнено иностранными компаниями.

По состоянию на 1 ноября 2024 года наибольшее количество зарегистрированных филиалов иностранных юридических лиц приходится на Алматы (12,1%), Астану (11,7%) и Карагандинскую область.

Что касается иностранных капиталовложений, то здесь лидером традиционно выступает Россия. Только в прошлом году приток инвестиций из РФ в Казахстане, по данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), составил 1 724,1 млн долларов.

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