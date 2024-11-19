Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Россия, Китай, Узбекистан: в Казахстане усиливается присутствие иностранных компаний

руки, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 11:19 Фото: pexels
Количество иностранных и совместных юридических лиц в Казахстане стремительно увеличивается. Если еще три года назад – в ноябре 2022 года – таких предприятий насчитывалось всего 45 827, то сегодня их уже 59 351, сообщает Zakon.kz.

Большая часть таких компаний – юридические лица или филиалы с иностранной формой собственности.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, львиную долю в списке иностранных предприятий занимают российские компании, за три года их количество выросло с 17 138 до 23 533 (18 978 – действующие).

Экономика, статистика, ВВП Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 11:19

Фото: stat.gov.kz

На втором месте – компании из Турции. За три года их количество выросло с 5 026 до 5 444 (3 605 – действующие). Замыкают тройку лидеров компании из Китая – в 2022 году их было 2 786, а сегодня стало 5 217 (3 829 – действующие).

В разрезе видов экономической деятельности наибольшая доля зарегистрированных юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с иностранной и совместной формой собственности приходится на отрасли "Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов" – 36,3%, "Предоставление прочих видов услуг" – 13%, "Строительство" – 9,3%.

Судя по данным статистики, иностранные компании вносят большой вклад в положительную динамику на рынке труда. Особенно это заметно в капиталоемких отраслях, например, в строительстве, где больше 20% работ выполнено иностранными компаниями.

По состоянию на 1 ноября 2024 года наибольшее количество зарегистрированных филиалов иностранных юридических лиц приходится на Алматы (12,1%), Астану (11,7%) и Карагандинскую область.

Что касается иностранных капиталовложений, то здесь лидером традиционно выступает Россия. Только в прошлом году приток инвестиций из РФ в Казахстане, по данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), составил 1 724,1 млн долларов.

Ранее мы рассказали, какие страны мира больше всего инвестируют средства в промышленность Казахстана.

Читайте также

Обмен валют, обменник, деньги, тенге, доллары, разная валюта
Доллар в районе 500: Нацбанк назвал причину ослабления тенге
Обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 ноября
Минфин, кабмин, декларация
8 миллионов казахстанцев освободили от обязательного представления деклараций
Андрей Валентинов
Россия Китай Узбекистан 2024 год Статистика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Королевская семья Саудовской Аравии, состояние
Названа семья, чье состояние в четыре раза больше Маска и Гейтса вместе взятых
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: