Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 16 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 11:09 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 16 сентября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 541,18 тенге, евро – 636,05 тенге, рубля – 6,52 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 537,34 тенге, продажи – 542,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 631,3 тенге, продажи – 639,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,46 тенге, продажи – 6,66 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 539,1 тенге, продажи – 541,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 634,5 тенге, продажи – 638,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,51 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 539,1 тенге, продажи – 542,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 632,1 тенге, продажи – 637,1 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,43 тенге, продажи – 6,52.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
