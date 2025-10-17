Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 17 октября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 17 октября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,84 тенге, евро – 626,85 тенге, рубля – 6,79 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 535,5 тенге, продажи – 540,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 625,2 тенге, продажи – 633,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,60 тенге, продажи – 6,75 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 535,7 тенге, продажи – 538,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 627 тенге, продажи – 631 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,61 тенге, продажи – 6,73 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 536 тенге, продажи – 538,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 624,3 тенге, продажи – 629,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,61 тенге, продажи – 6,71. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

