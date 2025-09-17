Доллар снова подорожал на торгах 17 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 сентября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,01 тенге, поднявшись на 1,25 тенге.

Курс рубля снизился до 6,52 тенге (-0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,14 тенге (+0,26).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 541,5-543,9 тенге, евро – по 638,5-642,5 тенге, рубли – по 6,41-6,53.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 17 сентября.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent подешевела на 0,09 доллара и составила 68,38 доллара.

На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,08 доллара – до 64,44 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 539,54 тенге, евро – 637,09 тенге, рубля – 6,52 тенге.

