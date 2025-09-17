Доллар снова подорожал на торгах 17 сентября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,01 тенге, поднявшись на 1,25 тенге.
Курс рубля снизился до 6,52 тенге (-0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,14 тенге (+0,26).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 541,5-543,9 тенге, евро – по 638,5-642,5 тенге, рубли – по 6,41-6,53.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 17 сентября.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent подешевела на 0,09 доллара и составила 68,38 доллара.
На Нью-Йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,08 доллара – до 64,44 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 539,54 тенге, евро – 637,09 тенге, рубля – 6,52 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 сентября, можно здесь.