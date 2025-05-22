Названы размеры пособий и выплат на рождение и по уходу за ребенком в Казахстане

В Казахстане с начала 2025 года государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года охвачены 293,9 тыс. человек на общую сумму 299,8 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 мая, проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

С начала 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 117 тыс. человек на сумму 21,1 млрд тенге, в том числе в апреле данный вид пособия получили 30,5 тыс. человек на сумму 5,5 млрд тенге.

На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.

Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования.

За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года в среднем получили 123,3 тыс. человек на сумму 14,4 млрд тенге, в том числе в апреле данный вид пособия получили 124,1 тыс. человек на сумму 3,7 млрд тенге.

В Минтруда отметили, что размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.

Размеры пособия на рождение ребенка в этом году составляют:

на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП, или 149 416 тенге;

на четвертого и более ребенка – 63 МРП, или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

на первого ребенка – 5,76 МРП, или 22 648 тенге;

на второго ребенка – 6,81 МРП, или 26 777 тенге;

на третьего ребенка – 7,85 МРП, или 30 866 тенге;

на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП, или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей).

Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Данную единовременную выплату c начала года получили 81,8 тыс. человек на общую сумму 117,3 млрд тенге, в том числе в апреле выплату получили 24,8 тыс. человек на сумму 32,3 млрд тенге.

Средний размер назначенной выплаты составил 1 637 575 тенге.

Также из ГФСС участнику системы соцстрахования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет.

Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За 4 месяца 2025 года данная выплата назначена 88,8 тыс. человек на сумму 147 млрд тенге, в том числе в апреле выплата была назначена 25,2 тыс. человек на сумму 36,7 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты за 4 месяца составил 91 953 тенге.

Материал по теме В Казахстане запущен новый онлайн-калькулятор пенсий и пособий

Ранее в Минтруда рассказали о количестве пенсионеров в стране и назвали размер средней пенсии по состоянию на 1 мая 2025 года.