Пособия на рождение и по уходу за ребенком в Казахстане: названы размеры выплат

В Казахстане в 2025 году государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 535,4 тыс. человек на общую сумму 749 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 декабря, проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК:

"С начала 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 312,2 тыс. человек на сумму 56,4 млрд тенге, в том числе в ноябре месяце данный вид пособия получили 26,1 тыс. человек на сумму 4,8 млрд тенге", – следует из распространенного в среду релиза.

Согласно предоставленной информации, на данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.

А лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования.

"За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в среднем с начала года получили 125 тыс. человек на сумму 40,2 млрд тенге, в том числе в ноябре данный вид пособия получили 127,8 тыс. человек на сумму 3,7 млрд тенге", – говорится в релизе.

Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.

Размеры пособия на рождение ребенка составляют:

на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП или 149 416 тенге;

на четвертого и более ребенка – 63 МРП или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

на первого ребенка – 5,76 МРП или 22 648 тенге;

на второго ребенка – 6,81 МРП или 26 777 тенге;

на третьего ребенка – 7,85 МРП или 30 866 тенге;

на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

"Данную единовременную выплату c начала года получили 187,2 тыс. человек на общую сумму 260 млрд тенге, в том числе в ноябре выплату получили 15,3 тыс. человек на сумму 14,6 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты за 11 месяцев составил 1 436 546 тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

Также, по данным ведомства, из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

"За 11 месяцев 2025 года данная выплата назначена 223,2 тыс. человек на сумму 392,4 млрд тенге, в том числе в ноябре выплата была назначена 14,9 тыс. человек на сумму 33,8 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты за 11 месяцев составил 86 221 тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

