Пособия на рождение и по уходу за ребенком в Казахстане: названы размеры

В Казахстане с начала 2025 года пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года охвачены 408,5 тыс. человек на общую сумму 506,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в релизе, предоставленном Министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК 19 августа.

С начала 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 201,7 тыс. человек на сумму 36,4 млрд тенге, в том числе в июле данный вид пособия получили 32,4 тыс. человек на сумму 5,9 млрд тенге.

На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.

За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года в среднем получили 124,1 тыс. человек на сумму 25,4 млрд тенге, в том числе в июле данный вид пособия получили 125,8 тыс. человек на сумму 3,7 млрд тенге.

Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования.

Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.

Размеры пособия на рождение ребенка в этом году составляют:

на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП, или 149 416 тенге ;

; на четвертого и более ребенка – 63 МРП, или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

на первого ребенка – 5,76 МРП, или 22 648 тенге ;

; на второго ребенка – 6,81 МРП, или 26 777 тенге ;

; на третьего ребенка – 7,85 МРП, или 30 866 тенге ;

; на четвертого и более ребенка – 8,9 МРП, или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей).

Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Данную единовременную выплату c начала года получили 133,6 тыс. человек на общую сумму 190,7 млрд тенге, в том числе в июле выплату получили 21,8 тыс. человек на сумму 24 млрд тенге.

Средний размер назначенной выплаты за 7 месяцев составил 1 523 093 тенге.

Также из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до 1,5 года.

Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За 7 месяцев 2025 года данная выплата назначена 150,8 тыс. человек на сумму 254,2 млрд тенге, в том числе в июле выплата была назначена 21,6 тыс. человек на сумму 36 млрд тенге.

Ежемесячный средний размер выплаты за 7 месяцев составил 88 766 тенге.

