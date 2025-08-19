#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540
630.72
6.72
Финансы

Пособия на рождение и по уходу за ребенком в Казахстане: названы размеры

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 09:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане с начала 2025 года пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года охвачены 408,5 тыс. человек на общую сумму 506,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в релизе, предоставленном Министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК 19 августа.

С начала 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 201,7 тыс. человек на сумму 36,4 млрд тенге, в том числе в июле данный вид пособия получили 32,4 тыс. человек на сумму 5,9 млрд тенге.

На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.

За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года в среднем получили 124,1 тыс. человек на сумму 25,4 млрд тенге, в том числе в июле данный вид пособия получили 125,8 тыс. человек на сумму 3,7 млрд тенге.

Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования.

Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя (МРП), утвержденного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.

Размеры пособия на рождение ребенка в этом году составляют:

  • на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП, или 149 416 тенге;
  • на четвертого и более ребенка – 63 МРП, или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

  • на первого ребенка – 5,76 МРП, или 22 648 тенге;
  • на второго ребенка – 6,81 МРП, или 26 777 тенге;
  • на третьего ребенка – 7,85 МРП, или 30 866 тенге;
  • на четвертого и более ребенка – 8,9 МРП, или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей).

Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Данную единовременную выплату c начала года получили 133,6 тыс. человек на общую сумму 190,7 млрд тенге, в том числе в июле выплату получили 21,8 тыс. человек на сумму 24 млрд тенге.

Средний размер назначенной выплаты за 7 месяцев составил 1 523 093 тенге.

Также из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до 1,5 года.

Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За 7 месяцев 2025 года данная выплата назначена 150,8 тыс. человек на сумму 254,2 млрд тенге, в том числе в июле выплата была назначена 21,6 тыс. человек на сумму 36 млрд тенге.

Ежемесячный средний размер выплаты за 7 месяцев составил 88 766 тенге.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 09:40
Что такое АСП, кому и в каком случае она положена: все, что нужно знать казахстанцам

Ранее в Минтруда предоставили обновленные данные по казахстанцам, которые получают социальную выплату по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Bank RBK назван лидером по уровню ликвидности
Финансы
10:07, Сегодня
Bank RBK назван лидером по уровню ликвидности
Усиленный контроль: зачем банкам новые подразделения по защите прав и интересов клиентов
Финансы
10:04, Сегодня
Усиленный контроль: зачем банкам новые подразделения по защите прав и интересов клиентов
Почему сейчас стоит открыть вклад на 3 месяца: разбираем на примерах с цифрами
Финансы
16:07, 18 августа 2025
Почему сейчас стоит открыть вклад на 3 месяца: разбираем на примерах с цифрами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: