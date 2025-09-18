Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 541,01 тенге, евро – 640,34 тенге, рубля – 6,52 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 539,6 тенге, продажи – 544,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 636,5 тенге, продажи – 644,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,55 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 540,7 тенге, продажи – 543,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 637,5 тенге, продажи – 641,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,41 тенге, продажи – 6,53 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540,6 тенге, продажи – 543,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 637,4 тенге, продажи – 642,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,44 тенге, продажи – 6,52.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.