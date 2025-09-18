Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 сентября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 18 сентября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 541,01 тенге, евро – 640,34 тенге, рубля – 6,52 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 539,6 тенге, продажи – 544,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 636,5 тенге, продажи – 644,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 540,7 тенге, продажи – 543,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 637,5 тенге, продажи – 641,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,41 тенге, продажи – 6,53 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540,6 тенге, продажи – 543,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 637,4 тенге, продажи – 642,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,44 тенге, продажи – 6,52. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

