Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 548,79 тенге, евро – 643,02 тенге, рубля – 6,63 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 544,5 тенге, продажи – 549,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 637,5 тенге, продажи – 645,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,51 тенге, продажи – 6,67 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 546,7 тенге, продажи – 549,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 640 тенге, продажи – 645 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,63 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 547 тенге, продажи – 550 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 638,6 тенге, продажи – 644,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,50 тенге, продажи – 6,57.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.