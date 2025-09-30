Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 сентября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 30 сентября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 548,79 тенге, евро – 643,02 тенге, рубля – 6,63 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 544,5 тенге, продажи – 549,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 637,5 тенге, продажи – 645,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,51 тенге, продажи – 6,67 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 546,7 тенге, продажи – 549,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 640 тенге, продажи – 645 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,63 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 547 тенге, продажи – 550 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 638,6 тенге, продажи – 644,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,50 тенге, продажи – 6,57. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

