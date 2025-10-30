ФРС США понизила ставку – как это отразится на тенге

Федеральная резервная система США второй раз за шесть недель снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 п.п., установив ее в диапазоне 3,75-4%, сообщает Zakon.kz.

Это решение, принятое 29 октября Федеральным комитетом по операциям на открытом рынке (FOMC), призвано скорректировать смещение баланса рисков в американской экономике. Одновременно ФРС объявила о завершении программы сокращения своего портфеля активов с 1 декабря.

Умеренный рост и риски для рынка труда

Свой шаг регулятор в своем пресс-релизе обосновал замедлением роста занятости и некоторым повышением уровня безработицы на фоне умеренного роста экономической активности. При этом инфляция вновь ускорилась и остается выше целевого уровня ФРС в 2%. В ФРС отмечают готовность скорректировать дальнейший курс политики при ухудшении условий, что будет зависеть от широкого спектра данных, включая рынок труда, инфляционные ожидания и международные факторы.

Влияние на тенге: связь через сырье

Для Казахстана этот шаг ФРС имеет непрямое, но важное значение. Финансист Арсен Темирбаев поясняет, что снижение ставки ФРС по общему правилу ведет к ослаблению доллара США.

"Теоретически это благоприятно для валют стран – экспортеров сырья, включая Казахстан, поскольку ослабление американской валюты может повысить спрос и цены на сырьевые активы". Арсен Темирбаев

Смягчение монетарной политики в США, которое поддерживает рост цен на нефть, приводит к увеличению валютной выручки Казахстана, что может способствовать укреплению тенге в долгосрочной перспективе.

Отметим, что специалисты Нацбанка подсчитали: реальный эффект от изменения цен на нефть переносится на курс тенге с задержкой в два-три месяца, с учетом налоговых периодов.

Примечательно, что правительство РК в трехлетнем бюджете заложило курс 540 тенге за доллар при цене на нефть 60 долларов за баррель, – об этом 22 октября 2025 года сообщил министр финансов Мади Такиев.

В конце добавим, что на утро 30 октября цена на нефть составляла 64,03 доллара за баррель. Несмотря на падение в 1,41% за последнюю неделю, рост за полгода составил 1,46%. Официальный курс доллара в Казахстане равен 530,15 тенге.

Ранее мы рассказали, как цена барреля нефти напрямую определяет доходы Казахстана: по расчетам аналитиков, каждый доллар колебания котировок эквивалентен 150 млн долларов бюджетных поступлений.