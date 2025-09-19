Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 541,34 тенге, евро – 640,73 тенге, рубля – 6,53 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 539,5 тенге, продажи – 544,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 635,5 тенге, продажи – 642 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,45 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 540,5 тенге, продажи – 542,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 637,5 тенге, продажи – 641,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,41 тенге, продажи – 6,53 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540,9 тенге, продажи – 543,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 636,5 тенге, продажи – 641,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,46 тенге, продажи – 6,54.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.