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Срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 сентября

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 10:51 Фото: pexels
В Казахстане 20 сентября 2024 года истекает срок представления форм налоговой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.

Так, в ИС "Параграф" напоминают, что не позднее 20 сентября необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

  • Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за август 2024 года (ф. 328.00).
  • Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (при заключении договора о землепользовании или получении лицензии на ТПИ в августе 2024 года) (ф. 851.00).
  • Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год (для операторов объектов I и II кат. с платежами до 100 МРП при получении разрешения в августе 2024 г.) (ф. 870.00);

Кроме того, нужно уплатить:

  • НДС в Евразийском экономическом союзе за август 2024 года;
  • акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за август 2024 года;
  • плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год при выкупе операторами объектов I и II категорий норматива по платежам до 100 МРП.

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