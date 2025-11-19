#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
521.01
603.43
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
521.01
603.43
6.42
Финансы

Срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 ноября

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 09:32 Фото: freepik
В Казахстане 20 ноября 2025 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 ноября 2025 года необходимо:

представить следующие формы налоговой отчетности:

  • ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь 2025 года;
  • ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о землепользовании заключен или получена лицензия на ТПИ в октябре 2025 года);
  • ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год (по объемам платежей до 100 МРП при получении разрешения в октябре 2025 года);

Кроме того, нужно уплатить:

  • НДС в ЕАЭС за октябрь 2025 года;
  • акциз, в том числе по импорту товаров с территории государств-членов ЕАЭС за октябрь 2025 года;
  • плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год при выкупе объемов платежей до 100 МРП в октябре 2025 года. 

Ранее мы рассказали, когда и какие нужно платить налоги в ноябре 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 марта
10:03, 18 марта 2025
Срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 марта
Срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 сентября
10:51, 20 сентября 2024
Срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 сентября
Срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 марта
14:38, 19 марта 2024
Срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: