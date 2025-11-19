Срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 ноября

В Казахстане 20 ноября 2025 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 ноября 2025 года необходимо:

представить следующие формы налоговой отчетности:

ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за октябрь 2025 года;

ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о землепользовании заключен или получена лицензия на ТПИ в октябре 2025 года);

ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год (по объемам платежей до 100 МРП при получении разрешения в октябре 2025 года);

Кроме того, нужно уплатить:

НДС в ЕАЭС за октябрь 2025 года;

в ЕАЭС за октябрь 2025 года; акциз , в том числе по импорту товаров с территории государств-членов ЕАЭС за октябрь 2025 года;

, в том числе по импорту товаров с территории государств-членов ЕАЭС за октябрь 2025 года; плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год при выкупе объемов платежей до 100 МРП в октябре 2025 года.

