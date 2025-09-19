Курсы валют на выходные дни: 20 и 21 сентября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 19 сентября 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,34 тенге (+0,06). Средневзвешенный курс евро снизился до 636,98 тенге (-3,15). Курс рубля понизился до 6,49 тенге (-0,02). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,12 тенге (-0,08). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 541,7-543,8 тенге, евро – по 636-641 тенге, рубли – по 6,41-6,53. Утром 19 сентября Национальный банк установил курс доллара в 541,34 тенге, евро – 640,73 тенге, рубля – 6,53 тенге.

