Курсы валют на выходные дни: 20 и 21 сентября
Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 19 сентября 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,34 тенге (+0,06).
Средневзвешенный курс евро снизился до 636,98 тенге (-3,15).
Курс рубля понизился до 6,49 тенге (-0,02).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,12 тенге (-0,08).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 541,7-543,8 тенге, евро – по 636-641 тенге, рубли – по 6,41-6,53.
Утром 19 сентября Национальный банк установил курс доллара в 541,34 тенге, евро – 640,73 тенге, рубля – 6,53 тенге.
