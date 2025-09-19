#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
Послание Токаева - 2025
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 20 и 21 сентября

Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, доллар и рубль, доллары и рубли, рубль и тенге, рубли и тенге, евро и рубль, евро и рубли, разная валюта, разные валюты , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 17:10 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 19 сентября 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,34 тенге (+0,06).

Средневзвешенный курс евро снизился до 636,98 тенге (-3,15).

Курс рубля понизился до 6,49 тенге (-0,02).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,12 тенге (-0,08).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 541,7-543,8 тенге, евро – по 636-641 тенге, рубли – по 6,41-6,53. 

Утром 19 сентября Национальный банк установил курс доллара в 541,34 тенге, евро – 640,73 тенге, рубля – 6,53 тенге.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
