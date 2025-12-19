Курсы валют на выходные дни: 20 и 21 декабря

Фото: freepik

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 19 декабря 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 517,57 тенге, поднявшись на 3,45 тенге. Средневзвешенный курс подрос до 606,65 тенге (+3,33 тенге) Курс российского рубля снизился до 6,42 тенге (-0,01). Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,60 тенге (+0,65). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 517,6-519,6 тенге, евро – по 605-609,7 тенге, рубли – по 6,38-6,51. Утром 19 декабря Национальный банк установил курс доллара в 513,55 тенге, евро – 602,09 тенге, рубля – 6,42 тенге.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: