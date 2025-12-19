#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.55
602.09
6.42
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 20 и 21 декабря

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 17:11 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 19 декабря 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 517,57 тенге, поднявшись на 3,45 тенге.

Средневзвешенный курс подрос до 606,65 тенге (+3,33 тенге)

Курс российского рубля снизился до 6,42 тенге (-0,01).

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,60 тенге (+0,65).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 517,6-519,6 тенге, евро – по 605-609,7 тенге, рубли – по 6,38-6,51.

Утром 19 декабря Национальный банк установил курс доллара в 513,55 тенге, евро – 602,09 тенге, рубля – 6,42 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Снег и метели охватят весь Казахстан 20 декабря
17:17, Сегодня
Снег и метели охватят весь Казахстан 20 декабря
Курсы валют на выходные дни: 20 и 21 сентября
17:10, 19 сентября 2025
Курсы валют на выходные дни: 20 и 21 сентября
Курсы валют на выходные дни: 21-22 декабря
17:35, 20 декабря 2024
Курсы валют на выходные дни: 21-22 декабря
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: