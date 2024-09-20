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Курсы валют на выходные дни: 21 и 22 сентября

Евро и тенге, обмен валют, деньги, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 17:11 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 20 сентября 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,16 тенге (+0,24).

Средневзвешенный курс евро вырос до 534,99 тенге (+1,22).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,17 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах поднялся до 67,93 тенге (+0,22).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478,9-480,7 тенге, евро – по 532,5-536,5 тенге, российские рубли – по 5,11-5,21 тенге. 

Утром 20 сентября Нацбанк установил курс доллара в 478,93 тенге, евро – 534,96 тенге, рубля – 5,16 тенге.

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