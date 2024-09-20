Курсы валют на выходные дни: 21 и 22 сентября

Фото: Zakon.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 20 сентября 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: