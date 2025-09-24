Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 545,01 тенге, евро – 642,84 тенге, рубля – 6,52 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 541,3 тенге, продажи – 546,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 637,3 тенге, продажи – 645,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,42 тенге, продажи – 6,57 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 543,3 тенге, продажи – 545,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 640 тенге, продажи – 644 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,45 тенге, продажи – 6,57 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 543 тенге, продажи – 546 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 637,9 тенге, продажи – 643 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,45 тенге, продажи – 6,52.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.