Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 сентября

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 24 сентября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 545,01 тенге, евро – 642,84 тенге, рубля – 6,52 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 541,3 тенге, продажи – 546,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 637,3 тенге, продажи – 645,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,42 тенге, продажи – 6,57 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 543,3 тенге, продажи – 545,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 640 тенге, продажи – 644 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,45 тенге, продажи – 6,57 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 543 тенге, продажи – 546 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 637,9 тенге, продажи – 643 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,45 тенге, продажи – 6,52. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

