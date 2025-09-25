Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 сентября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 25 сентября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 542,8 тенге, евро – 637,84 тенге, рубля – 6,49 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 539,6 тенге, продажи – 544,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 635,4 тенге, продажи – 643,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,37 тенге, продажи – 6,52 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 540,9 тенге, продажи – 543,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 636 тенге, продажи – 640 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,51 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540,7 тенге, продажи – 543,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 636 тенге, продажи – 640,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,44 тенге, продажи – 6,51. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: