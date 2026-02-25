Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 496,85 тенге, евро – 585,54 тенге, рубля – 6,49 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 495 тенге, продажи – 502 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 582 тенге, продажи – 591,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,39 тенге, продажи – 6,70 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 497,5 тенге, продажи – 499,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 585,5 тенге, продажи – 590,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,40 тенге, продажи – 6,51 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 497,1 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 585,5 тенге, продажи – 590,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,44 тенге, продажи – 6,50.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.