Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 февраля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 25 февраля 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 496,85 тенге, евро – 585,54 тенге, рубля – 6,49 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 495 тенге, продажи – 502 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 582 тенге, продажи – 591,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,39 тенге, продажи – 6,70 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 497,5 тенге, продажи – 499,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 585,5 тенге, продажи – 590,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,40 тенге, продажи – 6,51 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 497,1 тенге, продажи – 500 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 585,5 тенге, продажи – 590,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,44 тенге, продажи – 6,50. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

