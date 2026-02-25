#Референдум-2026
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 февраля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 11:10 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 25 февраля 2026 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 496,85 тенге, евро – 585,54 тенге, рубля – 6,49 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 495 тенге, продажи – 502 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 582 тенге, продажи – 591,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,39 тенге, продажи – 6,70 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 497,5 тенге, продажи – 499,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 585,5 тенге, продажи – 590,4 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,40 тенге, продажи – 6,51 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 497,1 тенге, продажи – 500 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 585,5 тенге, продажи – 590,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,44 тенге, продажи – 6,50.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
