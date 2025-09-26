#АЭС в Казахстане
Финансы

В Алматы любят доллары, в Караганде покупают рубли: анализ работы обменников в Казахстане

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 10:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Мегаполисы РК активно скупают американскую валюту, а в промышленных и приграничных областях растет спрос на российский рубль. Такие выводы следуют из отчета Нацбанка по операциям обменных пунктов Казахстана за август 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Доллар уходит из обменников

Общие цифры по республике показывают, что в августе 2025 года граждане активно покупали доллары США. Обменные пункты продали долларов на 138,8 млрд тенге больше, чем купили. 

Главным "потребителем" американской валюты стал Алматы. Жители южной столицы купили долларов на  61,5 млрд тенге, что является крупнейшим показателем в стране. Вторым центром, где активно покупали доллары, является Астана (5,2 млрд тенге).

Приток рублей: жители сдают, обменники принимают

В то время как доллары уходят из обменников, российский рубль, напротив, массово в них поступает. Обменные пункты по республике купили рублей на сумму, превышающую 31 миллиард тенге. Это может быть связано с притоком средств от приграничной торговли и конвертацией рублей в тенге.

Основная "масса" рублей была сдана в столицах:

  • Астана: здесь обменные пункты купили больше всего рублей – на 27,3 миллиарда тенге.
  • Алматы: второе место с объемом купленных рублей в 5,3 миллиарда тенге.

Рубль в фаворе

Однако не все регионы сдают российскую валюту. В некоторых областях наблюдается обратная картина – жители покупали рублей больше, чем сдавали.

В лидерах по спросу на рубль оказались:

  • Карагандинская область: здесь жители активно покупали рубли на 932,6 млн тенге.
  • Восточно-Казахстанская область: покупка рублей на 762,4 млн тенге.

Фото: Zakon.kz

Сравнение с июлем

Интересная картина получается, если сравнить два летних месяца. Если в июле казахстанцы купили долларов на 120,8 миллиарда тенге больше, чем сдали, то в августе этот показатель вырос почти на 18 миллиардов тенге, достигнув 138,8 миллиарда тенге.

Главный "мотор" этого роста – Алматы. В южной столице спрос на доллар просто взлетел: жители и бизнес купили американских денег на 61,5 миллиарда тенге в августе, что на 19,1 миллиарда тенге больше, чем в июле.

Картина с российским рублем изменилась кардинально. Если в июле обменники купили рублей на 53,2 миллиарда тенге больше, чем продали, то в августе этот приток сократился до 31 миллиарда тенге. Другими словами, жители стали сдавать рубль на 41% меньше.

Основная причина этого спада – Астана. В столице объем рублей, которые сдали жители, сократился сразу на 17,6 миллиарда тенге (с 44,9 млрд в июле до 27,3 млрд в августе).

Евро также оказался в зоне растущего спроса. Покупка европейской валюты населением по республике немного выросла (с 5,7 до 6,9 миллиарда тенге), что произошло за счет Алматы.

Андрей Зубов
