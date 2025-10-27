Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 27 октября

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 27 октября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 538,13 тенге; евро – 624,96 тенге; российский рубль – 6,66 тенге; китайский юань – 75,49 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 536,58 тенге на покупку, 542,58 тенге на продажу. Курс евро: 621,48 тенге на покупку, 629,49 тенге на продажу. Курс рубля: 6,6 тенге на покупку, 6,76 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 538,02 тенге на покупку, 539,92 тенге на продажу. Курс евро: 623,92 тенге на покупку, 627,79 тенге на продажу. Курс рубля: 6,56 тенге на покупку, 6,68 тенге на продажу. Шымкент Курс доллара: 538,68 тенге на покупку, 540,72 тенге на продажу. Курс евро: 623,67 тенге на покупку, 628,01 тенге на продажу. Курс рубля: 6,57 тенге на покупку, 6,65 тенге на продажу.

