Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 27 октября
По состоянию на 27 октября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 538,13 тенге; евро – 624,96 тенге; российский рубль – 6,66 тенге; китайский юань – 75,49 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
536,58 тенге на покупку, 542,58 тенге на продажу.
Курс евро:
621,48 тенге на покупку, 629,49 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,6 тенге на покупку, 6,76 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
538,02 тенге на покупку, 539,92 тенге на продажу.
Курс евро:
623,92 тенге на покупку, 627,79 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,56 тенге на покупку, 6,68 тенге на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
538,68 тенге на покупку, 540,72 тенге на продажу.
Курс евро:
623,67 тенге на покупку, 628,01 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,57 тенге на покупку, 6,65 тенге на продажу.