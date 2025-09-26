Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 541,68 тенге, евро – 636,26 тенге, рубля – 6,48 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 541,6 тенге, продажи – 548,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 632,5 тенге, продажи – 640,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,37 тенге, продажи – 6,52 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 542,1 тенге, продажи – 544,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 634,5 тенге, продажи – 638,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,51 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 543,4 тенге, продажи – 546,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 634,4 тенге, продажи – 639,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,3 тенге, продажи – 6,49.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.