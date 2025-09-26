#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 11:07 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 26 сентября 2025 года (на 11:07).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 541,68 тенге, евро – 636,26 тенге, рубля – 6,48 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 541,6 тенге, продажи – 548,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 632,5 тенге, продажи – 640,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,37 тенге, продажи – 6,52 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 542,1 тенге, продажи – 544,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 634,5 тенге, продажи – 638,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,51 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 543,4 тенге, продажи – 546,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 634,4 тенге, продажи – 639,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,3 тенге, продажи – 6,49.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 сентября
11:11, 25 сентября 2025
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 сентября
Доллар подешевел на торгах 24 сентября
15:39, 24 сентября 2025
Доллар подешевел на торгах 24 сентября
Почему курс доллара в Казахстане сделал резкий скачок вверх
11:38, 24 сентября 2025
Почему курс доллара в Казахстане сделал резкий скачок вверх
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: