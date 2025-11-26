Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,4 тенге, евро – 598,13 тенге, рубля – 6,55 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 516,6 тенге, продажи – 523,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 597,4 тенге, продажи – 607,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,47 тенге, продажи – 6,57 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 518,6 тенге, продажи – 520,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 598,3 тенге, продажи – 602,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,47 тенге, продажи – 6,59 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 518,2 тенге, продажи – 520,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 598,4 тенге, продажи – 603,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,48 тенге, продажи – 6,56.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.