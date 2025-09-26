Курсы валют на выходные дни: 27 и 28 сентября

Фото: freepik

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 26 сентября 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 544,45 тенге, поднявшись на 2,64 тенге. Средневзвешенный курс евро снизился до 635,70 тенге (-0,65). Курс рубля вырос до 6,52 тенге (+0,03). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 76,17 тенге (+0,23). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 544,3-546,7 тенге, евро – по 635-639 тенге, рубли – по 6,43-6,55. Утром 26 сентября Национальный банк установил курс доллара в 541,68 тенге, евро – 636,26 тенге, рубля – 6,48 тенге.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: