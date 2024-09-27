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Курсы валют на выходные дни: 28 и 29 сентября

Евро, обмен валют, обменник, деньги , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 17:24 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 27 сентября 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,50 тенге, поднявшись на 0,93 тенге.

Средневзвешенный курс евро вырос до 535,02 тенге (+1,37).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,16 тенге, практически не изменившись.

Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах вырос до 68,42 тенге (+0,15).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479,1-480,9 тенге, евро – по 533-537 тенге, российские рубли – по 5,11-5,21 тенге. 

Утром 27 сентября Нацбанк установил курс доллара в 478,54 тенге, евро – 533,76 тенге, рубля – 5,17 тенге.

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