Курсы валют на выходные дни: 28 и 29 сентября

Фото: pexels

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 27 сентября 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,50 тенге, поднявшись на 0,93 тенге. Средневзвешенный курс евро вырос до 535,02 тенге (+1,37). Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,16 тенге, практически не изменившись. Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах вырос до 68,42 тенге (+0,15).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479,1-480,9 тенге, евро – по 533-537 тенге, российские рубли – по 5,11-5,21 тенге. Утром 27 сентября Нацбанк установил курс доллара в 478,54 тенге, евро – 533,76 тенге, рубля – 5,17 тенге. Читайте также Спрос на евро в казахстанских обменных пунктах резко упал Доллар остается стабильным: что будет с курсом на следующей неделе Платежный дефицит: сможет ли Казахстан выполнить бюджет 2024 года

Следите за новостями zakon.kz в: