Курсы валют на выходные дни: 27 и 28 декабря

Фото: pexels

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 26 декабря 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 504,24 тенге, снизившись сразу на 7,8 тенге. Средневзвешенный курс евро опустился до 589,73 тенге (-15,07).

Курс российского рубля снизился до 6,48 тенге (-0,07). Торгов по юаню не проводилось. В обменных пунктах доллары покупают/продают по 504,8-509,1 тенге, евро – по 593,9-599,8 тенге, рубли – по 6,41-6,54. Утром 26 января Национальный банк установил курс доллара в 512,81 тенге, евро – 604,19 тенге, рубля – 6,57 тенге.

