Курсы валют на выходные дни: 27 и 28 июля

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,50 тенге, снизившись на 0,23 тенге.

Средневзвешенный курс евро поднялся до 515,52 тенге (+0,28).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,51 тенге (-0,05).

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах подрос до 65,56 тенге (+0,16).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472,7-474,5 тенге, евро – по 513-517 тенге, российские рубли – по 5,35-5,47 тенге.