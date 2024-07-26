Курсы валют на выходные дни: 27 и 28 июля
Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 26 июля закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,50 тенге, снизившись на 0,23 тенге.
Средневзвешенный курс евро поднялся до 515,52 тенге (+0,28).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,51 тенге (-0,05).
Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах подрос до 65,56 тенге (+0,16).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472,7-474,5 тенге, евро – по 513-517 тенге, российские рубли – по 5,35-5,47 тенге.
Посмотреть итоги дневных торгов можно здесь.
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