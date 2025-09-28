Курсы валют в обменниках мегаполисов РК на 28 сентября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 28 сентября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 544,45 тенге; евро – 635,70 тенге; российский рубль – 6,52 тенге; китайский юань – 76,17 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 542,45 тенге на покупку, 547,45 тенге на продажу. Курс евро: 633,48 тенге на покупку, 641,5 тенге на продажу. Курс рубля: 6,44 тенге на покупку, 6,6 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 543,85 тенге на покупку, 545,96 тенге на продажу. Курс евро: 635,1 тенге на покупку, 639,11 тенге на продажу. Курс рубля: 6,41 тенге на покупку, 6,52 тенге на продажу. Шымкент Курс доллара: 543,64 тенге на покупку, 546,66 тенге на продажу. Курс евро: 635,09 тенге на покупку, 640,45 тенге на продажу. Курс рубля: 6,45 тенге на покупку, 6,51 тенге на продажу. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в своем сентябрьском докладе отметил: Центральная Азия уверенно набирает обороты, однако локомотив региона – Казахстан – демонстрирует настораживающие признаки "перегрева".

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: