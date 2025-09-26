Есть ли опасность перегрева экономики Казахстана в 2026 году – мнение ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в своем сентябрьском докладе отметил: Центральная Азия уверенно набирает обороты, однако локомотив региона – Казахстан – демонстрирует настораживающие признаки "перегрева", сообщает Zakon.kz.

Эксперты предупреждают, что стремительное развитие может привести к серьезным инфляционным рискам.

ВВП рванул вперед на кредитах и нефти

По оценкам ЕБРР, экономический рост по всей Центральной Азии идет высокими темпами: ВВП вырос с 5,6% в 2024 году до 6,6% в первой половине 2025 года. Прогноз роста для региона на 2025 год – 6,2%.

"Крупнейшая экономика Центральной Азии в Казахстане добилась высоких результатов в 2025 году благодаря увеличению добычи нефти на Тенгизском месторождении, что способствовало росту промышленности, а также стимулировало развитие трубопроводного транспорта и оптовой торговли". Доклад ЕБРР

Свой вклад внесли и крупные инфраструктурные проекты, а также ремонт коммунальных сетей.

"Строительный сектор Казахстана развивался быстро, ускорившись до 18,4% в годовом исчислении в первой половине 2025 года, чему способствовали крупные инфраструктурные проекты, ремонт коммунальных служб, а также модернизация и строительство жилых и учебных зданий". ЕБРР

В результате прогноз роста ВВП Казахстана на весь 2025 год составляет 5,7%.

Отметим, что, согласно данным Нацбанка РК, прогноз роста ВВП на 2025 год вырос с 5% до 5,1%, на 2026 год – с 4,5% до 4,6%, на 2027 год – 4,3% до 4,5%.

Признаки "закипания" и падение доходов

При этом аналитики ЕБРР назвали рост экономики Казахстана "перегревающимся". Причина кроется в активной фискальной политике и потребительском буме.

"Перегрев" связан с сильным внутренним спросом, который подстегивается высокими денежными переводами из-за рубежа, продолжающейся финансово-фискальной поддержкой и кредитным бумом (+31%).

Главный макроэкономический риск – это рост цен, составивший в августе 2025 года угрожающие 12,2%. Высокая инфляция "съедает" выгоды роста: реальные заработные платы во втором квартале показали нулевой рост.

Что ждет Казахстан в 2026 году?

Несмотря на мощный рост в текущем году, ЕБРР прогнозирует замедление темпов в следующем.

"По прогнозу ЕБРР, рост ВВП Казахстана в 2025 году составит 5,7%, однако в 2026 году замедлится до 4,5%. Ключевыми рисками остаются зависимость от российской инфраструктуры при транзите нефти и нестабильность цен на сырьевые товары", – говорится в докладе.

Рост ВВП в Центральной Азии по данным ЕБРР. Фото: Zakon.kz

Как дела у соседей?

Другие страны Центральной Азии тоже показывают уверенные результаты. В целом по региону рост ожидается на уровне 6,2% в 2025 году.

В Узбекистане рост ВВП в первой половине 2025 года составил 7,2%. Прогноз роста на весь 2025 год – 6,7%, с замедлением до 6% в 2026 году.

Кыргызстан показал высокий рост 11,4% за полугодие. Прогноз на 2025 год – 9%, с замедлением до 6% в 2026 году.

Таджикистан также сохраняет высокий темп: рост ВВП в 2025 году прогнозируется на уровне 7,5%.

В целом для всего региона ЕБРР выделяет необходимость модернизации инфраструктуры, развития "зеленой" экономики и преодоления зависимости от зарубежных транзитных путей и сырьевого рынка.

Ранее мы сообщили о сентябрьском отчете Bank of America, где сказано, что Казахстан входит в десятку самых быстрорастущих экономик региона развивающихся стран (EEMEA).