Как поменялись курсы валют в обменниках РК 9 ноября

Фото: Zakon.kz

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 9 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 525,85 тенге; евро – 606,6 тенге; российский рубль – 6,48 тенге; китайский юань – 73,86 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 523,52 тенге на покупку, 530,52 тенге на продажу. Курс евро: 603,54 тенге на покупку, 613,54 тенге на продажу. Курс рубля: 6,37 тенге на покупку, 6,52 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 526,35 тенге на покупку, 528,24 тенге на продажу. Курс евро: 606,71 тенге на покупку, 611,14 тенге на продажу. Курс рубля: 6,43 тенге на покупку, 6,54 тенге на продажу. Шымкент Курс доллара: 526,11 тенге на покупку, 528,11 тенге на продажу. Курс евро: 605,41 тенге на покупку, 610,18 тенге на продажу. Курс рубля: 6,41 тенге на покупку, 6,48 тенге на продажу.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: