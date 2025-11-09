Как поменялись курсы валют в обменниках РК 9 ноября
По состоянию на 9 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 525,85 тенге; евро – 606,6 тенге; российский рубль – 6,48 тенге; китайский юань – 73,86 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
523,52 тенге на покупку, 530,52 тенге на продажу.
Курс евро:
603,54 тенге на покупку, 613,54 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,37 тенге на покупку, 6,52 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
526,35 тенге на покупку, 528,24 тенге на продажу.
Курс евро:
606,71 тенге на покупку, 611,14 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,43 тенге на покупку, 6,54 тенге на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
526,11 тенге на покупку, 528,11 тенге на продажу.
Курс евро:
605,41 тенге на покупку, 610,18 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,41 тенге на покупку, 6,48 тенге на продажу.