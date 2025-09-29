Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 сентября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 29 сентября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 544,26 тенге, евро – 634,72 тенге, рубля – 6,52 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 543,7 тенге, продажи – 548,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 635,5 тенге, продажи – 643,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,47 тенге, продажи – 6,62 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 545,5 тенге, продажи – 549,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 639,5 тенге, продажи – 644,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,43 тенге, продажи – 6,59 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 547 тенге, продажи – 550 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 637,6 тенге, продажи – 643,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,47 тенге, продажи – 6,53. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

