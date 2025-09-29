Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 544,26 тенге, евро – 634,72 тенге, рубля – 6,52 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 543,7 тенге, продажи – 548,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 635,5 тенге, продажи – 643,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,47 тенге, продажи – 6,62 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 545,5 тенге, продажи – 549,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 639,5 тенге, продажи – 644,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,43 тенге, продажи – 6,59 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 547 тенге, продажи – 550 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 637,6 тенге, продажи – 643,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,47 тенге, продажи – 6,53.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.