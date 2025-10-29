Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 535,83 тенге, евро – 624,94 тенге, рубля – 6,69 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 533,4 тенге, продажи – 539,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 619,5 тенге, продажи – 627,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,54 тенге, продажи – 6,69 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 533,7 тенге, продажи – 536,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 621,1 тенге, продажи – 625,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,59 тенге, продажи – 6,71 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 534,1 тенге, продажи – 536,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 621,4 тенге, продажи – 626,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,60 тенге, продажи – 6,67.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.