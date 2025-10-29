Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 октября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 29 октября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 535,83 тенге, евро – 624,94 тенге, рубля – 6,69 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 533,4 тенге, продажи – 539,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 619,5 тенге, продажи – 627,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,54 тенге, продажи – 6,69 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 533,7 тенге, продажи – 536,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 621,1 тенге, продажи – 625,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,59 тенге, продажи – 6,71 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 534,1 тенге, продажи – 536,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 621,4 тенге, продажи – 626,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,60 тенге, продажи – 6,67. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

