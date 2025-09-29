Стали ли казахстанцы больше доверять тенге – ответ Нацбанка

В 2024 году долларизация депозитов в казахстанских банках продолжила снижаться, однако темпы этого процесса замедлились. Об этом говорится в отчете Национального банка РК о финансовой стабильности, сообщает Zakon.kz.

По итогам года доля валютных займов снизилась до 8,8%, а валютных депозитов – до 22,5%. При этом уровень долларизации розничных вкладов упал с 22% до 20%, тогда как у корпоративных клиентов показатель вырос с 24% до 26%.

Нацбанк отмечает, что снижение долларизации достигалось в основном за счет розничного сегмента, а рост в корпоративном секторе может быть связан с активностью компаний, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность.

Дедолларизация сопровождалась сокращением спреда между беспоставочным валютным форвардом (NDF) по паре USD/KZT и ставками по тенговым депозитам: с начала года показатель снизился до 0,1% к сентябрю, однако на фоне ослабления тенге вновь вырос и составил 4,5% к концу 2024 года.

Сохраняется и разрыв по размеру вкладов: долларизация на счетах свыше 500 млн тенге достигала 57,8%, тогда как по вкладам до 1 млн тенге составляла лишь 6,1%. Это, по оценке Нацбанка, указывает на большую склонность крупных вкладчиков хранить средства в валюте для диверсификации рисков.

За год чистый приток средств на розничные депозиты вырос на 18,3% (637,9 млрд тенге) главным образом за счет тенговых вкладов от 10 до 50 млн тенге. В то же время приток валютных депозитов обеспечили в первую очередь вклады свыше 500 млн тенге (209,4 млрд тенге).

Таким образом, несмотря на общий тренд к дедолларизации, Национальный банк предупреждает: высокая доля валютных депозитов в сегменте крупных клиентов остается фактором риска для финансовой системы.

