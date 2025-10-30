Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 октября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 30 октября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 530,15 тенге, евро – 617,47 тенге, рубля – 6,64 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 520,4 тенге, продажи – 533,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 609,6 тенге, продажи – 616,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,48 тенге, продажи – 6,63 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 529,1 тенге, продажи – 531,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 613,5 тенге, продажи – 618,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,53 тенге, продажи – 6,65 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 529,1 тенге, продажи – 531,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 613,4 тенге, продажи – 621,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,55 тенге, продажи – 6,64. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

