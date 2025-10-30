Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 530,15 тенге, евро – 617,47 тенге, рубля – 6,64 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 520,4 тенге, продажи – 533,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 609,6 тенге, продажи – 616,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,48 тенге, продажи – 6,63 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 529,1 тенге, продажи – 531,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 613,5 тенге, продажи – 618,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,53 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 529,1 тенге, продажи – 531,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 613,4 тенге, продажи – 621,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,55 тенге, продажи – 6,64.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.