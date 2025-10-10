#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Экономика и бизнес

О противостоянии с Миннацэкономики спросили главу Нацбанка

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 14:27 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 10 октября 2025 года оценил уровень инфляции в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал высокую инфляцию главной экономической проблемой текущего момента.

"То есть правительство и экономика обеспечили рост ВВП на 6,5%. Это 14-летний рекорд. Но, к сожалению, этот рост сопровождается высоким уровнем инфляции. И поэтому рост и инфляция, когда реальные доходы населения не растут либо стагнируют, это нехорошо. Поэтому инфляцию нужно побеждать", – подчеркнул Сулейменов.

Главу Нацбанка спросили о словах главы государства в Послании, где президент призвал финрегулятора и Министерство национальной экономики "прекратить перетягивание каната".

"В этой связи никаких естественных разногласий нет, то есть инфляцию нужно снижать. Я хотел бы подчеркнуть, что вот этот таргет, или цель по инфляции 5%, всего государственного аппарата, она установлена для всех нас: и для Нацбанка, и для правительства. Поэтому там каких-либо разногласий, каких-либо трактовок этой задачи, которая поставлена президентом, быть не может", – отметил Сулейменов.

Сегодня, 10 октября, глава Нацбанка также разъяснил, для чего финрегулятор регулярно меняет дизайн тенге и во сколько это обходится.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
На риски инфляции указал глава Нацбанка
11:34, 05 декабря 2024
На риски инфляции указал глава Нацбанка
Нацбанк может вновь поднять базовую ставку в ноябре
13:14, Сегодня
Нацбанк может вновь поднять базовую ставку в ноябре
Почему Нацбанк будет разрабатывать новый дизайн паспорта казахстанцев
13:48, Сегодня
Почему Нацбанк будет разрабатывать новый дизайн паспорта казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: