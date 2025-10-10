О противостоянии с Миннацэкономики спросили главу Нацбанка

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 10 октября 2025 года оценил уровень инфляции в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал высокую инфляцию главной экономической проблемой текущего момента.

"То есть правительство и экономика обеспечили рост ВВП на 6,5%. Это 14-летний рекорд. Но, к сожалению, этот рост сопровождается высоким уровнем инфляции. И поэтому рост и инфляция, когда реальные доходы населения не растут либо стагнируют, это нехорошо. Поэтому инфляцию нужно побеждать", – подчеркнул Сулейменов.

Главу Нацбанка спросили о словах главы государства в Послании, где президент призвал финрегулятора и Министерство национальной экономики "прекратить перетягивание каната".

"В этой связи никаких естественных разногласий нет, то есть инфляцию нужно снижать. Я хотел бы подчеркнуть, что вот этот таргет, или цель по инфляции 5%, всего государственного аппарата, она установлена для всех нас: и для Нацбанка, и для правительства. Поэтому там каких-либо разногласий, каких-либо трактовок этой задачи, которая поставлена президентом, быть не может", – отметил Сулейменов.

