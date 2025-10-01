#АЭС в Казахстане
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 октября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 11:21 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 1 октября 2025 года (на 11:20).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 549,06 тенге, евро – 644,87 тенге, рубля – 6,66 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 545,7 тенге, продажи – 550,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 639,4 тенге, продажи – 647,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,71 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 548,1 тенге, продажи – 550,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 642 тенге, продажи – 647 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,51 тенге, продажи – 6,65 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 547,7 тенге, продажи – 550,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 639 тенге, продажи – 644,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,54 тенге, продажи – 6,61.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
