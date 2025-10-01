Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 октября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 1 октября 2025 года (на 11:20).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 549,06 тенге, евро – 644,87 тенге, рубля – 6,66 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 545,7 тенге, продажи – 550,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 639,4 тенге, продажи – 647,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,71 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 548,1 тенге, продажи – 550,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 642 тенге, продажи – 647 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,51 тенге, продажи – 6,65 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 547,7 тенге, продажи – 550,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 639 тенге, продажи – 644,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,54 тенге, продажи – 6,61. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

