Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 549,06 тенге, евро – 644,87 тенге, рубля – 6,66 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 545,7 тенге, продажи – 550,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 639,4 тенге, продажи – 647,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,71 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 548,1 тенге, продажи – 550,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 642 тенге, продажи – 647 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,51 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 547,7 тенге, продажи – 550,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 639 тенге, продажи – 644,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,54 тенге, продажи – 6,61.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.