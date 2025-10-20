Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 октября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 20 октября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 536,32 тенге, евро – 626,9 тенге, рубля – 6,6 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 536,6 тенге, продажи – 542,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 625,6 тенге, продажи – 633,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,57 тенге, продажи – 6,72 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,7 тенге, продажи – 541,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 626,5 тенге, продажи – 630,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,69 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 538,6 тенге, продажи – 540,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 624,8 тенге, продажи – 629,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,53 тенге, продажи – 6,62. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

