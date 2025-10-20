Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 20 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 536,32 тенге, евро – 626,9 тенге, рубля – 6,6 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 536,6 тенге, продажи – 542,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 625,6 тенге, продажи – 633,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,57 тенге, продажи – 6,72 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 538,7 тенге, продажи – 541,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 626,5 тенге, продажи – 630,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,69 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 538,6 тенге, продажи – 540,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 624,8 тенге, продажи – 629,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,53 тенге, продажи – 6,62.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.