Финансы

Курс тенге ослаб, продажа до 700 млн долларов из Нацфонда: заявление Нацбанка по валютному рынку

Американо-казахстанские отношения, Америка и Казахстан, США и Казахстан, США и РК, Казахстан и Америка, Казахстан и США, РК и США, Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 14:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК) сегодня, 1 октября 2025 года, распространила информационное сообщение по валютному рынку, передает корреспондент Zakon.kz.

Из него следует, что по итогам сентября курс тенге ослаб на 1,9%, до 549,07 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 217 млн долларов до 248 млн долларов. Общий объем торгов составил 5,2 млрд долларов.

"Продажи валюты из Национального фонда за сентябрь составили 500 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода "Талдыкорган – Ушарал". Доля продаж из Национального фонда составила 9,6% от общего объема торгов, или около 24 млн долларов в день".Пресс-служба НБК

По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений на выделение трансфертов в республиканский бюджет в октябре Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 600 до 700 млн долларов.

В пресс-службе напомнили, что Нацбанк с начала 2025 года приступил к зеркалированию операций по покупке золота у отечественных производителей.

"В сентябре было стерилизовано 290 млрд тенге. Вместе с тем на фоне существенного роста цены на золото объемы изъятия ликвидности в рамках зеркалирования отстают от объемов тенговой эмиссии, связанной с операциями по покупке золота. С учетом накопленной с начала текущего года неизъятой ликвидности в течение IV квартала в рамках операций зеркалирования планируется осуществить продажу иностранной валюты на сумму в эквиваленте 1,4 трлн тенге".Пресс-служба НБК

При проведении операций со средствами Нацфонда, а также при реализации механизма зеркалирования, как заверили в пресс-службе, Нацбанком "соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты".

"Валютные интервенции в сентябре Национальным банком не проводились. Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 378 млн долларов".Пресс-служба НБК

В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет порядка 40%, Нацбанк не осуществлял покупку долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов в сентябре. Покупка валюты в октябре также не запланирована.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов".Пресс-служба НБК

С курсами валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 1 октября 2025 года можете ознакомиться здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
