Курс тенге ослаб на 2,5%: заявление Нацбанка по валютному рынку в декабре

Первое в 2025 году официальное сообщение Национального банка Казахстана (НБК) по валютному рынку страны 5 января распространила пресс-служба монетарного регулятора, передает корреспондент Zakon.kz.

Из него следует, что по итогам декабря-2024 курс тенге ослаб на 2,5% – до 525,1 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 262 до 254 млн долларов. Общий объем торгов составил 5,3 млрд долларов.

"Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за декабрь составили 900 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 17% от общего объема торгов, или порядка 43 млн долларов в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты". Пресс-служба НБК

По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в январе 2025 года, Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 750 до 850 млн долларов.

"Доля валютных активов в ЕНПФ на конец 2024 года составляет чуть выше 40%. В декабре Национальный банк не осуществлял покупку долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов. Покупка валюты в ЕНПФ в январе 2025 года не планируется". Пресс-служба НБК

В Нацбанке отметили, что на внутреннем валютном рынке сохранялся повышенный спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов при ограниченном предложении.

"В целях недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для обеспечения предложения иностранной валюты в отдельные периоды в декабре Национальный банк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил 307,6 млн долларов". Пресс-служба НБК

В рамках принципа транспарентности Нацбанк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов". Пресс-служба НБК

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