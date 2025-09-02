Курс тенге, продажа 420 млн долларов из Нацфонда: Нацбанк сделал заявление по валютному рынку

Пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК) сегодня, 2 сентября 2025 года, распространила информационное сообщение по валютному рынку страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Из него следует, что по итогам августа курс тенге укрепился на 0,4%, до 538,60 тенге за доллар.

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 260 млн долларов до 217 млн долларов. Общий объем торгов составил 4,6 млрд долларов.

Продажи валюты из Национального фонда за август составили 420 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал.

Доля продаж из Национального фонда составила 9% от общего объема торгов, или около 20 млн долларов в день.

По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений на выделение трансфертов в республиканский бюджет в сентябре Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 400 до 500 млн долларов.

В рамках операций зеркалирования в августе было стерилизовано 290 млрд тенге.

В течение сентября в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 290 млрд тенге.

В Нацбанке заверили, что при проведении операций со средствами Нацфонда, а также при реализации механизма зеркалирования "соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты".

Валютные интервенции в августе Национальным банком не проводились.

По данным монетарного регулятора, объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 366 млн долларов.

В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет порядка 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов в августе. Покупка валюты в сентябре также не запланирована.

Как считают в НБК, в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

"Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", – заключили в пресс-службе.

