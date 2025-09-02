#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.54
628.31
6.7
Финансы

Курс тенге, продажа 420 млн долларов из Нацфонда: Нацбанк сделал заявление по валютному рынку

Нацфонд - детям, нацфонд детям, национальный фонд - детям, национальный фонд детям, выплаты детям, выплаты детям из национального фонда, выплаты детям из нацфонда, финансовая помощь детям, детские накопления, детские выплаты , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 11:47 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК) сегодня, 2 сентября 2025 года, распространила информационное сообщение по валютному рынку страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Из него следует, что по итогам августа курс тенге укрепился на 0,4%, до 538,60 тенге за доллар.

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 260 млн долларов до 217 млн долларов. Общий объем торгов составил 4,6 млрд долларов.

Продажи валюты из Национального фонда за август составили 420 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал.

Доля продаж из Национального фонда составила 9% от общего объема торгов, или около 20 млн долларов в день.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 11:47
Тимур Сулейменов ответил на слухи об убытках Нацфонда

По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений на выделение трансфертов в республиканский бюджет в сентябре Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 400 до 500 млн долларов.

В рамках операций зеркалирования в августе было стерилизовано 290 млрд тенге.

В течение сентября в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 290 млрд тенге.

В Нацбанке заверили, что при проведении операций со средствами Нацфонда, а также при реализации механизма зеркалирования "соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты".

Валютные интервенции в августе Национальным банком не проводились.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 11:47
Нацфонд под давлением: затраты превысили поступления в два раза

По данным монетарного регулятора, объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 366 млн долларов.

В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет порядка 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов в августе. Покупка валюты в сентябре также не запланирована.

Как считают в НБК, в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.

"Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", – заключили в пресс-службе.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 11:47
Каким будет рост цен до конца года – прогнозы по инфляции

С курсами валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 2 сентября 2025 года можете ознакомиться здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Полмиллиона казахстанцев имеют проблемные кредиты в банках
Финансы
12:44, Сегодня
Полмиллиона казахстанцев имеют проблемные кредиты в банках
Ждать ли доллар по 1000 тенге, ответил глава Нацбанка
Финансы
12:38, Сегодня
Ждать ли доллар по 1000 тенге, ответил глава Нацбанка
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 сентября
Финансы
11:09, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: