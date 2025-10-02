Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 549,15 тенге, евро – 643,88 тенге, рубля – 6,71 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 545,6 тенге, продажи – 550,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 635,4 тенге, продажи – 645,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,62 тенге, продажи – 6,77 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 546,7 тенге, продажи – 549,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 641,5 тенге, продажи – 646,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,61 тенге, продажи – 6,73 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 546,3 тенге, продажи – 549,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 638,8 тенге, продажи – 644,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,62 тенге, продажи – 6,7.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.