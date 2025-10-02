Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 2 октября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 2 октября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 549,15 тенге, евро – 643,88 тенге, рубля – 6,71 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 545,6 тенге, продажи – 550,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 635,4 тенге, продажи – 645,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,62 тенге, продажи – 6,77 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 546,7 тенге, продажи – 549,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 641,5 тенге, продажи – 646,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,61 тенге, продажи – 6,73 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 546,3 тенге, продажи – 549,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 638,8 тенге, продажи – 644,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,62 тенге, продажи – 6,7. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: