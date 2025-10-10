#АЭС в Казахстане
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 октября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 11:11 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 10 октября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 541,54 тенге, евро – 629,16 тенге, рубля – 6,64 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 538,8 тенге, продажи – 544,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 624,9 тенге, продажи – 632,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,70 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 541 тенге, продажи – 543,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 626,5 тенге, продажи – 631,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,55 тенге, продажи – 6,67 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540 тенге, продажи – 543 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 626,1 тенге, продажи – 632,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,58 тенге, продажи – 6,65.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
