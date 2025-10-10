Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 октября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 10 октября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 541,54 тенге, евро – 629,16 тенге, рубля – 6,64 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 538,8 тенге, продажи – 544,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 624,9 тенге, продажи – 632,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,70 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 541 тенге, продажи – 543,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 626,5 тенге, продажи – 631,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,55 тенге, продажи – 6,67 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540 тенге, продажи – 543 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 626,1 тенге, продажи – 632,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,58 тенге, продажи – 6,65. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

