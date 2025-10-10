Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 541,54 тенге, евро – 629,16 тенге, рубля – 6,64 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 538,8 тенге, продажи – 544,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 624,9 тенге, продажи – 632,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,70 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 541 тенге, продажи – 543,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 626,5 тенге, продажи – 631,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,55 тенге, продажи – 6,67 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540 тенге, продажи – 543 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 626,1 тенге, продажи – 632,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,58 тенге, продажи – 6,65.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.