Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 октября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 3 октября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 546,96 тенге, евро – 642,73 тенге, рубля – 6,7 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 545,7 тенге, продажи – 551,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 637,6 тенге, продажи – 645,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,66 тенге, продажи – 6,82 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 547,5 тенге, продажи – 549,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 641,5 тенге, продажи – 646,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,63 тенге, продажи – 6,75 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 547 тенге, продажи – 550 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 639,2 тенге, продажи – 644,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,64 тенге, продажи – 6,72. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: