Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 546,96 тенге, евро – 642,73 тенге, рубля – 6,7 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 545,7 тенге, продажи – 551,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 637,6 тенге, продажи – 645,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,66 тенге, продажи – 6,82 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 547,5 тенге, продажи – 549,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 641,5 тенге, продажи – 646,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,63 тенге, продажи – 6,75 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 547 тенге, продажи – 550 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 639,2 тенге, продажи – 644,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,64 тенге, продажи – 6,72.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.