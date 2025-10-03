Кто в Казахстане может получать зарплату 15 млн тенге в месяц

Самая распространенная в Казахстане заработная плата в 2024 году составила 97,6 тыс. тг. При этом в стране у некоторых специалистов зарплаты достигают 15 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Составлен рейтинг топ-30 профессий с максимальными номинальными зарплатами за 2024 год на основе данных Бюро национальной статистики (БНС).

В первую десятку вошли профессии с зарплатой от 8 млн до 15 млн тг. Как пишут авторы рейтинга, в списке нет ни одного чиновника, в него входит всего один руководитель, а остальные – специалисты узкого профиля. Лидер – испытатель электрических машин, аппаратов и приборов . Он и получает 15,5 млн тг в месяц. Его сосед в рейтинге – эксперт по инженерной психологии с заработком в 15,3 млн тг. Этот специалист применяет знания и методы психологии для оптимизации процессов проектирования, разработки и использования технических систем, оборудования и интерфейсов. И около 14 млн тг можно зарабатывать в должности инженера-энергоменеджера.

Кроме того, в 2024 году компании были готовы платить контролерам технического качества 6,7 млн тг, а инженерам в строительстве – 5,6 млн тг. Последнюю пятерку в топ-30 заняли шефы подразделений и отдельных объектов: от 4,7 млн до 5,6 млн тг.

Судя по открытым данным рекрутинговых площадок, рынок труда сегодня не предлагает вышеуказанные высокие зарплаты. Вероятно, специалистов, чья работа оценивается в такие суммы, не "хантят" в интернете, а "перекупают" в других компаниях или взращивают внутри из перспективных сотрудников. Согласно анализу предложений на портале Hh.kz, потолок заработных плат в вакансиях – 3-3,5 млн тг.

Большая часть открытых вакансий с максимальной планкой зарплаты на сайте относятся к сфере продаж в секторах недвижимости, обрабатывающей промышленности, услуг. Однако встречаются и исключительные варианты. Например, одна алматинская компания ищет руководителя EGS-направления со стажем работы от 15 лет в этой области. Ему готовы платить 1-2 млн тг.

Специалисты БНС пока не начали ранжировать данные численности наемных работников с зарплатами в несколько миллионов тенге. Верхняя планка в отчетах – 1,5 млн тг. В Казахстане численность таких занятых в 2024 году составляла около 42,1 тыс. человек. Из них только 24,4% приходилось на женщин.

Наибольшая доля среди зарабатывающих более 1,5 млн тг в 2024 году приходилась на занятых в промышленности: 35% от общего числа, или 14,7 тыс. человек. В первую очередь на этот показатель повлиял нефтедобывающий сектор. На втором месте по численности хорошо зарабатывающих сотрудников оказалась сфера финансовой и страховой деятельности: 4,9 тыс. человек. В топ-3 также вошла деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания: 3,3 тыс. человек. Меньше всего получающих такие большие зарплаты насчитывалось в коммунальной сфере: всего 42 человека.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о казахстанцах, чья заработная плата не превышает 1 МЗП.