#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
Общество

Привлекают на работу незаконно: о махинациях крупных компаний рассказала глава Минтруда

Биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 11:04 Фото: freepik
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 10 сентября 2025 года на пленарном заседании Мажилиса рассказала о казахстанцах, чья заработная плата не превышает 1 МЗП, передает корреспондент Zakon.kz.

В 2025 году минимальный размер заработной платы в Казахстане составляет 85 000 тенге.

"Мы должны предоставлять отчет в МОТ по истечении одного года. Нормы о МЗП не распространяются на представителей профессий с низкой квалификацией, а также специальностей, где качество и количество минимального уровня. По Казахстану 329 граждан получают зарплату в размере менее 85 тысяч тенге", – сказала Жакупова.

Немногим больше количество наших сограждан, которые получают зарплату в размере 1 МЗП.

"Мониторинг показал, что работодатели привлекают рабочих только по контракту – на несколько часов, определенный период времени. 708 тысяч граждан получают зарплату в размере 85 тысяч тенге. Проверка показала, что крупные организации увиливают от выплаты налогов – чтобы перечислять меньше налогов, люди привлекаются к трудовой деятельности незаконно. Жители сел получают самую маленькую зарплату", – отметила министр. 

Она напомнила, что для защиты своих интересов казахстанцы могут обратиться в трудовую инспекцию.

"В этом году к нам в трудовую инспекцию поступило всего лишь 18 заявлений об их недовольстве выплатой зарплаты. Трудовая инспекция защитила их права", – добавила Жакупова.

Ранее мы писали, что минимальную зарплату будут рассчитывать в Казахстане по мировым правилам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Мажилис ратифицировал важный документ по определению МЗП
Общество
11:07, Сегодня
Мажилис ратифицировал важный документ по определению МЗП
Новый вид общественного транспорта появится в Астане
Общество
10:26, Сегодня
Новый вид общественного транспорта появится в Астане
МИД сообщил, сколько казахстанцев находится в Катаре
Общество
09:57, Сегодня
МИД сообщил, сколько казахстанцев находится в Катаре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: