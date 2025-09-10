Привлекают на работу незаконно: о махинациях крупных компаний рассказала глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 10 сентября 2025 года на пленарном заседании Мажилиса рассказала о казахстанцах, чья заработная плата не превышает 1 МЗП, передает корреспондент Zakon.kz.

В 2025 году минимальный размер заработной платы в Казахстане составляет 85 000 тенге.



"Мы должны предоставлять отчет в МОТ по истечении одного года. Нормы о МЗП не распространяются на представителей профессий с низкой квалификацией, а также специальностей, где качество и количество минимального уровня. По Казахстану 329 граждан получают зарплату в размере менее 85 тысяч тенге", – сказала Жакупова.

Немногим больше количество наших сограждан, которые получают зарплату в размере 1 МЗП.

"Мониторинг показал, что работодатели привлекают рабочих только по контракту – на несколько часов, определенный период времени. 708 тысяч граждан получают зарплату в размере 85 тысяч тенге. Проверка показала, что крупные организации увиливают от выплаты налогов – чтобы перечислять меньше налогов, люди привлекаются к трудовой деятельности незаконно. Жители сел получают самую маленькую зарплату", – отметила министр.

Она напомнила, что для защиты своих интересов казахстанцы могут обратиться в трудовую инспекцию.

"В этом году к нам в трудовую инспекцию поступило всего лишь 18 заявлений об их недовольстве выплатой зарплаты. Трудовая инспекция защитила их права", – добавила Жакупова.

